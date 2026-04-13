Массикот: российские БПЛА большой дальности стали проблемой для НАТО

Военный аналитик Дара Массикот заявила, что у Запада нет программы, направленной на борьбу с российскими БПЛА большой дальности.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотные летательные аппараты большой дальности, которые разрабатывает Россия, превратились в проблему для Североатлантического альянса Запад, поскольку НАТО не может противодействовать им, заявила американский военный аналитик Дара Массикот.

Российские специалисты демонстрируют значительные достижения в логистике, медицинской помощи и качестве техники.

«Российские беспилотники большой дальности стали проблемой для НАТО. Они постоянно разрабатывают более быстрые и дальнобойные версии. В Европе недостаточно систем противовоздушной обороны», — сказала она в интервью немецкой газете Spiegel.

Эксперт отметила, что в настоящее время Запад не имеет программы, направленной на борьбу с этими беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, в октябре издание The Economist написало, что беспилотники, которые были произведены западными странами, оказались бесполезны в зоне боевых действий на Украине. В статье пояснялось, что они стали слишком дорогими и неэффективными в обходе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В свою очередь, как подчёркивали авторы публикации, инновационные FPV-дроны Вооружённых сил РФ уничтожают важные цели способами, требовавшими ранее самого современного оружия.

