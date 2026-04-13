Системы ПВО за ночь сбили 33 дрона ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны уничтожили 33 украинских дрона над территорией нескольких российских регионов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 24:00 мск 12 апреля текущего года до 07:00 мск 13 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областями. Также беспилотники уничтожили над Республикой Крым.
Как сообщал KP.RU, объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие завершилось. Украинская сторона нарушила условия перемирия более 1,9 тысячи раз, в том числе предприняв три атаки в районе Покровского в ночное время. Россия строго соблюдала режим прекращения огня.