ВСУ отправляют мобилизованных «в один конец»: Алаудинов рассказал о ситуации в Сумской области

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет мобилизованных военных на передовые позиции в Сумской области с минимальным обеспечением. Об этом рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, мобилизованные получают ограниченный набор снабжения: воду, сухой паёк, автомат и несколько магазинов боеприпасов. Он считает, что такие меры могут быть связаны с ожиданием высоких потерь среди направляемых на передовую.

Алаудинов также отметил, что на передовые позиции направляются преимущественно мобилизованные без достаточной подготовки. Кроме того, он заявил о наличии заградительных подразделений, которые препятствуют отступлению или сдаче в плен.

«Конечно, очень жаль, что украинский народ до сих пор не сказал свое веское слово в отношении этого руководства. Ситуация не радужная у них», — сказал он в интервью агентству РИА Новости.

Ранее Алаудинов сообщил, что страны ЕС используют зону специальной военной операции как полигон для испытания новейших технологий.