Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим воздушной опасности отменили в Ленобласти

Скорость мобильного интернета начала потихоньку увеличиваться.

Источник: Комсомольская правда

Около восьми часов утра 13 апреля губернатор Александр Дрозденко объявил о режиме воздушной опасности. Он предупредил, что после этого скорость мобильного интернета снизится. Однако спустя два часа глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что режим воздушной опасности отменили.

За это время информация о сбитых беспилотниках, повреждениях или пострадавших не поступала. Тем временем в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что в ночь на 13 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 БПЛА над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областью, а также над Республикой Крым.

Пока в Ленинградской области действовал режим воздушной опасности, загрузить приложения или сайты не могли не только местные пользователи, но и абоненты из соседнего Петербурга.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше