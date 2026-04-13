Режим воздушной опасности отменили в Ленобласти

Около восьми часов утра 13 апреля губернатор Александр Дрозденко объявил о режиме воздушной опасности. Он предупредил, что после этого скорость мобильного интернета снизится. Однако спустя два часа глава региона в своем Telegram-канале сообщил, что режим воздушной опасности отменили.
За это время информация о сбитых беспилотниках, повреждениях или пострадавших не поступала. Тем временем в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что в ночь на 13 апреля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 БПЛА над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской и Смоленской областью, а также над Республикой Крым.
Пока в Ленинградской области действовал режим воздушной опасности, загрузить приложения или сайты не могли не только местные пользователи, но и абоненты из соседнего Петербурга.