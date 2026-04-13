Мать раскрыла подробности таинственного исчезновения героя СВО в Сибири Алексей Асылханова

По её словам, 23-летний участник СВО отличался спокойным и доброжелательным характером. 3 апреля он вышел из дома в Юрге с документами, но без телефона. Через два дня у него с супругой должна была быть годовщина свадьбы.
«Вышел как обычно с документами на работу и пропал, без телефона был», — сказала мать.
В момент исчезновения на нём были чёрные брюки, куртка и кепка. Особая примета — протез правой ноги, который он получил после ранения.
Следователи осмотрели квартиру, из которой он ушёл, и продолжают опрашивать свидетелей. Мать сообщила, что подробностей о ходе расследования у неё пока нет.
Сообщается, что ранее Асылханов участвовал в боевых действиях в зоне СВО, где, по имеющимся данным, уничтожил технику противника и живую силу.