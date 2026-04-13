В Омском районе простятся с погибшим на СВО добровольцем

Как сообщили в администрации Троицкого сельского поселения в одноименном паблике соцсети «ВКонтакте», 19 октября 2022 года Сергей Александрович добровольно вступил в состав мобилизованных. В августе 2023 года был списан по состоянию здоровья. Однако 8 апреля 2025 года он заключил контракт и вернулся на службу. За время боевых действий получил тяжелое ранение. В администрации поселения отметили, что он проявил высокий патриотизм и верность долгу.