В Омском районе простятся с погибшим на СВО добровольцем

Администрация Троицкого сельского поселения Омского муниципального района сообщила о гибели в зоне специальной военной операции 44-летнего Сергея Маркина. Защитник Отечества скончался 15 января 2026 года.
Сергей Маркин родился и вырос в Омске. Окончил школу № 142 и строительное профессиональное училище по специальности «газоэлектросварщик 5-го разряда». С 2004 года проживал в Троицком сельском поселении. У него осталось четверо детей: сын учится в медицинской академии на педиатра, дочь — десятиклассница Новоомской школы, волонтер движения «Первых», младшие дочь и сын посещают детский сад. В 2026 году супруги Маркины должны были отметить 24 года совместной жизни.
Как сообщили в администрации Троицкого сельского поселения в одноименном паблике соцсети «ВКонтакте», 19 октября 2022 года Сергей Александрович добровольно вступил в состав мобилизованных. В августе 2023 года был списан по состоянию здоровья. Однако 8 апреля 2025 года он заключил контракт и вернулся на службу. За время боевых действий получил тяжелое ранение. В администрации поселения отметили, что он проявил высокий патриотизм и верность долгу.
Церемония прощания состоится 15 апреля 2026 года по адресу: село Троицкое, улица Гагарина, 34. Администрация выражает соболезнования семье, родственникам и близким.