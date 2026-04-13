В Госдуме отреагировали на нарушение ВСУ пасхального перемирия

России необходимо продолжать атаковать ВСУ на фоне многочисленных нарушений пасхального перемирия вопреки заверениям украинского лидера Владимира Зеленского. Киев не способен соблюдать договоренности. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению парламентария, вести переговоры с Киевом пока бессмысленно. Собеседник NEWS.ru выразил мнение, что Зеленский игнорировал режим прекращения огня, потому что заинтересован в продолжении военного противостояния с Россией. По словам депутата, только в случае «вечного конфликта» глава киевского режима продолжит быть значимым в политике лидером, к которому приковано внимание мирового сообщества. Кроме того, так Киев продолжит получать финансирование.

«Ему не нужен мир ни в каком виде, поэтому и любую остановку боевых действий воспринимает как возможность устроить очередную провокацию, не более того. Поэтому и давать спуску ВСУ нельзя, они и сейчас паузу использовали исключительно для того, чтобы устроить разведку дронами над позициями России и перегруппировку собственных войск», — заявил депутат.

Министерство обороны РФ заявило, что Украина нарушила режим пасхального перемирия 6 558 раз. ВСУ атаковали позиции ВС РФ и гражданские объекты в Белгородской и Курской областях.