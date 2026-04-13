В Госдуме отреагировали на нарушение ВСУ пасхального перемирия

По мнению парламентария, вести переговоры с Киевом пока бессмысленно. Собеседник NEWS.ru выразил мнение, что Зеленский игнорировал режим прекращения огня, потому что заинтересован в продолжении военного противостояния с Россией. По словам депутата, только в случае «вечного конфликта» глава киевского режима продолжит быть значимым в политике лидером, к которому приковано внимание мирового сообщества. Кроме того, так Киев продолжит получать финансирование.
«Ему не нужен мир ни в каком виде, поэтому и любую остановку боевых действий воспринимает как возможность устроить очередную провокацию, не более того. Поэтому и давать спуску ВСУ нельзя, они и сейчас паузу использовали исключительно для того, чтобы устроить разведку дронами над позициями России и перегруппировку собственных войск», — заявил депутат.
Министерство обороны РФ заявило, что Украина нарушила режим пасхального перемирия 6 558 раз. ВСУ атаковали позиции ВС РФ и гражданские объекты в Белгородской и Курской областях.