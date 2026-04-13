Главное из брифинга Минобороны 13 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 13 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Минобороны подвело итоги пасхального перемирия

Пасхальное перемирие действовало с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля.

ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Украинская сторона допустила 6 558 нарушений.

ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении из района населенного пункта Покровское в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области.

Сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Кондратовка, Новая Сечь (две), Варащино Сумской области и Каленики ДНР.

Во время перемирия дрон противника повредил АЗС «Роснефть» в городе Льгове Курской области. Российские ПВО уничтожили 11 украинских дронов вне зоны СВО в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.

ВСУ совершили 694 обстрела позиций наших войск, нанесли 5844 удара с использованием квадрокоптеров, произвели 749 сбросов боеприпасов с БПЛА.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новоивановка и Катериновка Сумской области, а также две бригады в районах населенных пунктов Волчанск, Хутора, Ветеринарное и Зыбино Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки: порядка 25 военнослужащих, два автомобиля и радиолокационная станция.

«Запад» атакует ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российские бойцы нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Боровая Харьковской области и города Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 35 боевиков, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Подразделения «Юга» заняли новые позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ильиновка, Артема и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили свыше 55 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин и девяти автомобилей.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 165 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали три бригады в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородное Днепропетровской области и Белицкое ДНР.

Потери украинской стороны: порядка 165 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Диброва, Подгавриловка, Маломихайловка Днепропетровской области и Воздвижевка Запорожской области.

«Противник потерял до 90 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец и Орехов Запорожской области.

Потери противника за сутки: порядка 10 военнослужащих и 10 автомобилей.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по складам боеприпасов, местам хранения и запуска БПЛА, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 14 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 33 БПЛА самолетного типа.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше