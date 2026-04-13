Главное из брифинга Минобороны 13 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Минобороны подвело итоги пасхального перемирия
Пасхальное перемирие действовало с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля.
ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
Украинская сторона допустила 6 558 нарушений.
ВС РФ отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении из района населенного пункта Покровское в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное Днепропетровской области.
Сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Кондратовка, Новая Сечь (две), Варащино Сумской области и Каленики ДНР.
Во время перемирия дрон противника повредил АЗС «Роснефть» в городе Льгове Курской области. Российские ПВО уничтожили 11 украинских дронов вне зоны СВО в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.
ВСУ совершили 694 обстрела позиций наших войск, нанесли 5844 удара с использованием квадрокоптеров, произвели 749 сбросов боеприпасов с БПЛА.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новоивановка и Катериновка Сумской области, а также две бригады в районах населенных пунктов Волчанск, Хутора, Ветеринарное и Зыбино Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки: порядка 25 военнослужащих, два автомобиля и радиолокационная станция.
«Запад» атакует ВСУ в Харьковской области и ДНР
Российские бойцы нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Боровая Харьковской области и города Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 35 боевиков, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.
Подразделения «Юга» заняли новые позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ильиновка, Артема и Константиновка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили свыше 55 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин и девяти автомобилей.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 165 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали три бригады в районах населенных пунктов Новопавловка, Новоподгородное Днепропетровской области и Белицкое ДНР.
Потери украинской стороны: порядка 165 военнослужащих, девять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Диброва, Подгавриловка, Маломихайловка Днепропетровской области и Воздвижевка Запорожской области.
«Противник потерял до 90 военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец и Орехов Запорожской области.
Потери противника за сутки: порядка 10 военнослужащих и 10 автомобилей.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили 33 БПЛА самолетного типа.