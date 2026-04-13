Еще 67 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами России

«В период с 08.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Крым и акваторией Черного моря, а также Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской областей», — сказано в сообщении.
Днем в Новороссийске и Геленджике объявили ракетную опасность.
Утром в понедельник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что военные сбили семь воздушных целей над морем в районе бухты Омега, мыса Херсонес и Северной стороны.
В ночь на 13 апреля над Крымом и еще пятью регионами сбили 33 вражеских БПЛА.