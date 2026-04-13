В СВО погибли земляки Сергей Братчиков и Станислав Шустов из Еловского округа

Еловский округ 13 апреля проводил в последний путь двух погибших в ходе СВО земляков. Братчиков Сергей Филиппович и Шустов Станислав Владимирович погибли в прошлом году.
Сергей Братчиков родился 24 мая 1966 года Чусовом. Вместе с ним родители воспитали и подняли на ноги еще трех сыновей и дочь. После школы Сергей Филиппович учился в техникуме. В родном городе работал на заводе и железной дороге. От первого брака у него родились двое сыновей Александр и Виталий. Со второй женой переехал в село Калиновка, где занялся пчеловодством.
Сергей Филиппович 7 ноября 2025 года заключил контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Проходил службу командиром мотострелкового отделения мотострелкового взвода. Погиб в бою 26 ноября 2025 года.
Станислав Шустов родился 30 июня 1991 года в селе Елово. После окончания девятого класса продолжил обучение в Еловском СПТУ-76, где получил специальность автомеханика. Работал в Перми охранником, затем перебрался в родное село, где трудился в компании «Дилия».
В июне 2025 года Станислав Владимирович заключил контракт с Минобороны РФ. Проходил службу рядовым в минометной батарее мотострелкового батальона. Погиб 21 июля 2025 года. Дома возвращение бойца ждали родители Татьяна Владимировна и Сергей Миронович, брат Дмитрий и сестра Анастасия.
Прощание с Сергее Братчиковым провели в селе Калиновка, Станиславом Шустовым — селе Елово. Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества.