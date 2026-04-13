Подполье: командиры ВСУ лишают привилегий солдат на правобережье Херсонщины

ГЕНИЧЕСК, 13 апреля. /ТАСС/. Киевские власти и командиры Вооруженных сил Украины лишают воюющих на правобережье Херсонской области солдат статуса участника боевых действий (УБД), который позволяет получать льготы. Об этом сообщили в партизанской организации «Херсонское сопротивление».
«Киевские чиновники, военные командиры и местная херсонская власть лишают этих привилегий солдат на херсонском направлении. По словам нашего друга, который служит недалеко от береговой линии, с недавнего времени прохождение службы на правобережной Херсонщине и даже участие в боевых действиях на островах не гарантируют военнослужащему статус УБД», — сказано в сообщении.
В организации уточнили, что статус участника боевых действий дает скидку в 75% на оплату коммунальных платежей, бесплатное медицинское обслуживание и проезд, преимущества при прохождении курсов, обучения и профориентации, а также при трудоустройстве. Подпольщики добавили, что украинским военнослужащим нужно пройти «сто кругов ада», чтобы получить статус УБД.
«[Нужно] подать паспорт, идентификационный код, военные документы, справки о прохождении военной службы, заявление и соглашение на обработку персональных данных. Но главным документом является подтверждение участия непосредственным командиром и командиром части. На деле получение такого подтверждения выглядит комично — солдатам нужно предоставить командиру доказательства, что они имели огневой контакт с противником», — отметили в организации.
По информации «Херсонского сопротивления», проблемы с получением государственных привилегий не распространяются на военных, которые несут службу в тылу. «Они всегда получают статус УБД без проблем, находя общий язык с начальством. В связи с этим на правобережной Херсонщине наблюдаются конфликты между военными. Царит атмосфера зависти и недоверия, что вызывает снижение дисциплины и способствует употреблению алкоголя и наркотиков», — подчеркнули в подполье.