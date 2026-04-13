Подполье: командиры ВСУ лишают привилегий солдат на правобережье Херсонщины

По информации «Херсонского сопротивления», проблемы с получением государственных привилегий не распространяются на военных, которые несут службу в тылу. «Они всегда получают статус УБД без проблем, находя общий язык с начальством. В связи с этим на правобережной Херсонщине наблюдаются конфликты между военными. Царит атмосфера зависти и недоверия, что вызывает снижение дисциплины и способствует употреблению алкоголя и наркотиков», — подчеркнули в подполье.