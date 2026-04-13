На Западе сделали внезапное заявление о «российской угрозе»

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. ВВС России стали заметно опытнее, чем до начала конфликта на Украине, пишет Business Insider.

Источник: © РИА Новости

«Украинский конфликт дал российским летчикам боевой опыт и уроки современного боя. Россия модернизировала системы и оружие, а самолетов производит больше, чем теряет. Это увеличивает общую численность флота», — говорится в публикации.

Как отмечается, долгое время российские пилоты летали в целом меньше коллег из НАТО. Однако конфликт на Украине «подарил» годы ценного боевого опыта.

«В большинстве случаев они значительно улучшили опыт пилотов и экипажей в бою и при интенсивных боевых столкновениях», — резюмировали в статье.

Боеготовность российской армии находится на самом высоком месте в мире, то же самое касается оборонно-промышленного комплекса, заявил ранее президент России Владимир Путин.

В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше