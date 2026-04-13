На Украине дали Зеленкому несколько месяцев на завершение конфликта

Завершить конфликт на Украине можно лишь в течение ближайших месяцев, считает бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«В последнее время моя надежда на окончание конфликта в этом году неуклонно угасает. В январе я была гораздо более оптимистична. Однако окно возможностей для завершения конфликта быстро сужается и ограничено ближайшими месяцами», — написала она в соцсети X.
На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решения, так как разногласия РФ и Киева по территориям заключаются в считанных километрах. По уточнениям Пескова, речь идет о 18−17% Донецкой Народной Республики.
Как неоднократно заявляли официальные лица в Кремле, Россия настроена на заключение прочного мира, вариант с временным перемирием ее не устроит.