В Киеве хотят ввести трудовую повинность для населения: вот кого это коснётся

Городская военная администрация Киева рассматривает вопрос о введении трудовой повинности для жителей украинской столицы. Об этом информирует издание «Страна», ссылаясь на ответ, который дали чиновники на соответствующий запрос.
Речь идёт о семи категориях населения. Это зарегистрированные безработные, включая безработных ветеранов боевых действий, самозанятые, не имеющие работы временно перемещённые лица, студенты вузов и учащиеся ПТУ. Также трудовая повинность коснётся сотрудников предприятий, не относящихся к оборонной отрасли, и пенсионеров, которым ещё не исполнилось 70 лет. Последние могут участвовать в общественных работах на добровольной основе, уточняет издание.
Тем временем в Одессе уже ввели трудовую повинность для трудоспособных и безработных жителей в возрасте от 18 до 65 лет. Их будут привлекать к ликвидации последствий обстрелов, строительству и ремонту укрытий, погрузке гуманитарной помощи и другим работам.
А вот глава Тернопольской области Пастух предложил начать мобилизацию в ВСУ подростков с 16 лет.
Также сообщалось, что Зеленский утвердил создание центров подготовки студентов к нацсопротивлению.