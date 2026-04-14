В Киеве хотят ввести трудовую повинность для населения: вот кого это коснётся

В Киеве хотят привлекать жителей к обязательным общественным работам.

Источник: Комсомольская правда

Городская военная администрация Киева рассматривает вопрос о введении трудовой повинности для жителей украинской столицы. Об этом информирует издание «Страна», ссылаясь на ответ, который дали чиновники на соответствующий запрос.

Речь идёт о семи категориях населения. Это зарегистрированные безработные, включая безработных ветеранов боевых действий, самозанятые, не имеющие работы временно перемещённые лица, студенты вузов и учащиеся ПТУ. Также трудовая повинность коснётся сотрудников предприятий, не относящихся к оборонной отрасли, и пенсионеров, которым ещё не исполнилось 70 лет. Последние могут участвовать в общественных работах на добровольной основе, уточняет издание.

Тем временем в Одессе уже ввели трудовую повинность для трудоспособных и безработных жителей в возрасте от 18 до 65 лет. Их будут привлекать к ликвидации последствий обстрелов, строительству и ремонту укрытий, погрузке гуманитарной помощи и другим работам.

А вот глава Тернопольской области Пастух предложил начать мобилизацию в ВСУ подростков с 16 лет.

Также сообщалось, что Зеленский утвердил создание центров подготовки студентов к нацсопротивлению.