ВСУ ударили по энергообъекту в Запорожской области, есть повреждения

Вооруженные силы Украины атаковали объект энергетической инфраструктуры на юге Запорожской области. В результате удара была повреждена часть оборудования. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Противник совершил очередной удар по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Часть оборудования повреждена. Сохраняется высокая дроновая активность», — написал глава региона в мессенджере MAX.
Днем ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об успешном перехвате двух дронов ВСУ в небе над регионом.
Той же ночью над шестью российскими регионами силами противовоздушной были уничтожены 33 дрона украинской армии. Тогда беспилотники ВСУ были ликвидированы над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Республикой Крым.