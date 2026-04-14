В МИД сообщили о выводах об Украине по итогам перемирия

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Украина по итогам пасхального перемирия показала неспособность отвечать взаимностью на добрые дела России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Источник: © РИА Новости

«Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и не способна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения», — сказал он, комментируя завершившееся прекращение огня.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно действовало с 16:00 субботы до ночи на понедельник.

Как пояснили в Кремле, Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать зеркально. Тем не менее после завершения перемирия Минобороны России сообщило о 6558 нарушениях со стороны ВСУ.

