Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Т-80БВМ уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожил пункты размещения живой силы и опорные пункты ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Там рассказали, что разведывательные БПЛА группировки обнаружили места сосредоточения живой силы противника в районе населенного пункта. Противник переоборудовал жилые строения под пункты скрытного размещения, а также выстроил сеть укрепленных опорных пунктов в прилегающих лесополосах. Координаты целей были переданы экипажу танка Т-80БВМ.

«Танкисты выдвинулись на закрытую огневую позицию и нанесли серию точных ударов по выявленным объектам осколочно-фугасными снарядами. Огонь велся при непрерывной корректировке операторов беспилотной авиации. В результате стрельбы здания, используемые боевиками в качестве укрытий, были разрушены. Сразу после этого экипаж перенес огонь на лесополосу, уничтожив фортификационные сооружения и блиндажи в опорном пункте противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотной авиации и использование штатных отечественных систем связи и управления обеспечили высокую точность попаданий и контроль результатов огневых ударов. Эффективная работа танкового экипажа позволила ликвидировать живую силу ВСУ на указанных позициях и сорвать накопление резервов на данном участке фронта.

