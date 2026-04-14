Т-80БВМ уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ в Днепропетровской области

Там рассказали, что разведывательные БПЛА группировки обнаружили места сосредоточения живой силы противника в районе населенного пункта. Противник переоборудовал жилые строения под пункты скрытного размещения, а также выстроил сеть укрепленных опорных пунктов в прилегающих лесополосах. Координаты целей были переданы экипажу танка Т-80БВМ.
«Танкисты выдвинулись на закрытую огневую позицию и нанесли серию точных ударов по выявленным объектам осколочно-фугасными снарядами. Огонь велся при непрерывной корректировке операторов беспилотной авиации. В результате стрельбы здания, используемые боевиками в качестве укрытий, были разрушены. Сразу после этого экипаж перенес огонь на лесополосу, уничтожив фортификационные сооружения и блиндажи в опорном пункте противника», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Там подчеркнули, что корректировка огня в режиме реального времени с помощью беспилотной авиации и использование штатных отечественных систем связи и управления обеспечили высокую точность попаданий и контроль результатов огневых ударов. Эффективная работа танкового экипажа позволила ликвидировать живую силу ВСУ на указанных позициях и сорвать накопление резервов на данном участке фронта.