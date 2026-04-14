Артиллеристы «Днепра» поразили позиции ВСУ на ореховском направлении

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» нанесли поражение позициям ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Получив координаты, расчеты нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в опорных пунктах и уничтожили их, улучшив наше положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» всегда находятся в полной боевой готовности. По команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.

