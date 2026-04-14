Артиллерия «Центра» уничтожила огневые позиции и живую силу ВСУ

«Штурмовые подразделения в ходе наступательных действий выявили огневые позиции украинских боевиков в лесном массиве и передали координаты противника на пункт управления огнем дивизиона. Расчет реактивной системы залпового огня совершил марш на огневую позицию, развернул боевую машину и навел на цель. Площадное огневое поражение противнику было нанесено 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами», — говорится в сообщении.