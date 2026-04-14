Группировка «Север» уничтожила объекты и живую силу ВСУ в Харьковской области

«Расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты, укрепления, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области», — следует из сообщения.
В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Дальнобойность 152-миллиметрового орудия «Мста-С» позволяет уничтожать цели как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника.
Координация действий осуществляется через штатные средства связи, налаженные каналы передачи данных и закрытую систему обмена информацией. Слаженное взаимодействие разведки, беспилотных систем и артиллерии позволяет оперативно реагировать на любые изменения обстановки. Расчеты артиллерийских подразделений не используют средства связи иностранного производства. Передача кадров объективного контроля и координация действий ведется с применением штатных отечественных средств связи по закрытым каналам, подчеркнули в Минобороны.
Огневое поражение противника ведется на дальностях нескольких десятков километров. В ходе выполнения боевых задач расчетами «Мста-С» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ.