Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Север» уничтожила объекты и живую силу ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Северной группировки войск уничтожили из гаубиц «Мста-С» укрепления, пункты управления беспилотной авиацией и личный состав ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты, укрепления, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области», — следует из сообщения.

В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Дальнобойность 152-миллиметрового орудия «Мста-С» позволяет уничтожать цели как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника.

Координация действий осуществляется через штатные средства связи, налаженные каналы передачи данных и закрытую систему обмена информацией. Слаженное взаимодействие разведки, беспилотных систем и артиллерии позволяет оперативно реагировать на любые изменения обстановки. Расчеты артиллерийских подразделений не используют средства связи иностранного производства. Передача кадров объективного контроля и координация действий ведется с применением штатных отечественных средств связи по закрытым каналам, подчеркнули в Минобороны.

Огневое поражение противника ведется на дальностях нескольких десятков километров. В ходе выполнения боевых задач расчетами «Мста-С» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше