Группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ и уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в военном ведомстве, воздушная разведка войск беспилотных систем группировки обнаружила попытку проведения ротации и подвоза боекомплекта с помощью пикапов и квадроциклов, а также пешими группами на передовые позиции противника в Запорожской области. Координаты целей были оперативно переданы расчетам ударных FPV-дронов.

«Точными ударами беспилотников транспортные средства с живой силой и грузом были поражены в движении. Спешившиеся группы противника, попытавшиеся рассредоточиться и укрыться в лесополосе, были планомерно уничтожены дронами-камикадзе», — говорится в сообщении.

По словам оператора БПЛА с позывным Мук, сборка дрона занимает около двух минут. Подготовка заряда — ответственность сапера, он делает это за три-четыре минуты.

Кроме того, на том же направлении разведывательный расчет БПЛА вскрыл сеть замаскированных позиций противника, координаты которых были переданы артиллеристам. Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 нанесли удары по выявленным объектам. Для точечной ликвидации заглубленных укрытий артиллеристы применили осколочно-фугасные снаряды с установкой взрывателя на фугасное действие, что позволило пробить перекрытия блиндажей и полностью разрушить траншеи. Уничтожение опорных пунктов лишило противника укрытий на данном участке и обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений.

В Минобороны указали, что точность поражения целей обеспечивается взаимодействием расчетов беспилотной авиации и артиллерии с помощью штатных средств отечественных систем связи и управления.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше