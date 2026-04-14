Не реагируют на гуманные шаги: Мирошник высказался по поводу отношения Киева к перемирию

Киев продемонстрировал неспособность адекватно реагировать на гуманные шаги и взаимно отвечать на мирные инициативы. К такому выводу в российском МИД пришли, проанализировав итоги пасхального перемирия.
«Украинская сторона никаких гуманных шагов не воспринимает, на них адекватно не реагирует и не способна отвечать взаимностью на добрые дела или на шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения», — сказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его цитирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что не прошло и часа, как ВСУ начали наносить удары по мирным жителям, нарушив пасхальное перемирие.
По данным Минобороны РФ, пасхальное перемирие сохранило жизни более 600 украинским солдатам. В то же время ВСУ более 6,5 тысячи раз нарушили пасхальное перемирие.
Напомним, режим прекращения огня действовал с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля.