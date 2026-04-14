Артамонов: При атаке БПЛА на Елец погибла женщина, пятеро пострадали

При атаке ВСУ на Елец Липецкой области погибла женщина, еще пять человек получили ранения. Об этом проинформировал губернатор Игорь Артамонов.
«Елец подвергся атаке беспилотников. К сожалению, есть жертвы. В доме на улице Черокманова погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким» — написал глава региона в мессенджере MAX.
Губернатор уточнил, что в результате атаки пострадали пять человек. Четверо из них были доставлены в медицинские учреждения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. До этого Артамонов сообщал об угрозе атаки БПЛА на территории региона. В Липецкой области также был введен режим воздушной опасности. По данным губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, силы ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ над Череповцом.