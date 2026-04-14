Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артамонов: При атаке БПЛА на Елец погибла женщина, пятеро пострадали

БПЛА атаковал Елец в Липецкой области, есть жертвы.

Источник: Комсомольская правда

При атаке ВСУ на Елец Липецкой области погибла женщина, еще пять человек получили ранения. Об этом проинформировал губернатор Игорь Артамонов.

«Елец подвергся атаке беспилотников. К сожалению, есть жертвы. В доме на улице Черокманова погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким» — написал глава региона в мессенджере MAX.

Губернатор уточнил, что в результате атаки пострадали пять человек. Четверо из них были доставлены в медицинские учреждения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. До этого Артамонов сообщал об угрозе атаки БПЛА на территории региона. В Липецкой области также был введен режим воздушной опасности. По данным губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, силы ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ над Череповцом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше