Мирошник: двое россиян погибли от ударов ВСУ в пасхальное перемирие

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Двое жителей РФ погибли во время пасхального перемирия, нарушенного Вооруженными силами Украины, девять человек, в их числе ребенок, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Не удалось избежать пострадавших в период пасхального перемирия. В городе Льгове Курской области от атаки беспилотника пострадал годовалый мальчик и двое взрослых. В Запорожской области из-за атак БПЛА два мирных жителя погибли, шесть получили ранения. Вместе с тем введение режима тишины в пасхальный период способствовало снижению интенсивности обстрелов, уменьшению числа трагических инцидентов, связанных с ранениями и гибелью мирных жителей, способствовало блокированию украинских провокаций “под чужим флагом” в отношении православных верующих», — сказал он.
Мирошник напомнил, что за время пасхального перемирия украинские войска порядка 6 558 раз нарушили режим временного прекращения огня. По его данным, за неделю удары ВСУ унесли жизни почти 30 мирных жителей РФ, включая троих детей, 170 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, получили ранения.
Президент РФ Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.