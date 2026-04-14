Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: двое россиян погибли от ударов ВСУ в пасхальное перемирие

Девять человек, в том числе ребенок, получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД России.

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Двое жителей РФ погибли во время пасхального перемирия, нарушенного Вооруженными силами Украины, девять человек, в их числе ребенок, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Не удалось избежать пострадавших в период пасхального перемирия. В городе Льгове Курской области от атаки беспилотника пострадал годовалый мальчик и двое взрослых. В Запорожской области из-за атак БПЛА два мирных жителя погибли, шесть получили ранения. Вместе с тем введение режима тишины в пасхальный период способствовало снижению интенсивности обстрелов, уменьшению числа трагических инцидентов, связанных с ранениями и гибелью мирных жителей, способствовало блокированию украинских провокаций “под чужим флагом” в отношении православных верующих», — сказал он.

Мирошник напомнил, что за время пасхального перемирия украинские войска порядка 6 558 раз нарушили режим временного прекращения огня. По его данным, за неделю удары ВСУ унесли жизни почти 30 мирных жителей РФ, включая троих детей, 170 человек, в том числе 12 несовершеннолетних, получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше