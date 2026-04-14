Почти сотню вражеских беспилотников сбили над Крымом и другими регионами

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 13 апреля до 7.00 мск 14 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Уточняется, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областей, Республики Крым и акваторией Азовского моря.
Как сообщалось, в Ельце в результате атаки беспилотников ВСУ погибла мирная жительница и еще пять человек пострадали.
