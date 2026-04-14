Боец Константин Башинов из Осинского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Константин Башинов из Осинского района. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, военнослужащего проводят в последний путь 15 апреля 2026.
— Боец родился в селе Ирхидей в большой и дружной семье, где воспитывалось семеро детей. После окончания школы женился, у пары родились сын и дочь. Константин был добрым, жизнерадостным. Трудился разнорабочим в крестьянско-фермерском хозяйстве, — вспоминают в администрации.
«За ленточку» отправился в сентябре 2025 года после подписания контракта. Решил пойти по стопам брата, который уже находился в зоне СВО. 21 ноября при выполнении боевого задания Константин Башинов пропал без вести, позже стало известно о его гибели. Защитнику Отечества было 36 лет.