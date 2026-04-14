Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветеран из Геленджика передал миллион рублей для нужд бойцов СВО

Миллион рублей для бойцов спецоперации собрал ветеран военной службы из Геленджика.

Источник: Комсомольская правда

Ветеран военной службы Александр Гурьев из Геленджика передал на нужды бойцов спецоперации один миллион рублей из личных накоплений. Об этом рассказал глава города-курорта-курорта Алексей Богодистов.

«Среди нас живут удивительные люди, — прокомментировал Богодистов. — В свои 87 лет Александр Тимофеевич сохраняет стойкую силу духа. Его решение — это невероятный пример истинного патриотизма, мужества и любви к Отечеству».

Сам Гурьев говорит, что, если бы не возраст, он бы тоже был готов взять оружие в руки и пойти защищать нашу страну. Он рассказал, что начал откладывать деньги еще со времен Афгана.

«Думал, мечтал, чтобы их передать для наших ребят, которые защищают нашу Родину», — сказал Александр Гурьев.