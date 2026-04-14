Подразделения 21-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ отошли вглубь территории Украины после того, как российские войска освободили поселок Миропольское в Сумской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.
«Командование 14-го армейского корпуса ВСУ официально признало освобождение Северянами посёлка Миропольское и отступление подразделений 21-й ОМБр вглубь украинской территории», — отмечают собеседники агентства.
10 апреля российские войска взяли под контроль населенный пункт Миропольское в Сумской области и Диброва в ДНР. Освобождением Миропольского занимались военнослужащие подразделений «Север».
В январе этого года ВС РФ освободили cело Бондарное в ДНР.