ВС РФ уничтожили украинскую самоходку Paladin производства США

«Артиллерийские подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов успешно выполнили огневые задачи по уничтожению техники и живой силы противника. В ходе боевой работы были ликвидированы самоходная артиллерийская установка (САУ) М109А6 Paladin производства США и укрепленное укрытие ВСУ», — сказано в сообщении.
Операторы БПЛА обнаружили замаскированную позицию самоходного орудия Paladin. Координаты цели были переданы артиллерийским расчетам. Огневым ударом артиллерии САУ была уничтожена.
Также расчеты разведывательных дронов вскрыли местоположение укрепленного укрытия, в котором находился личный состав ВСУ и военное имущество. После передачи координат артиллеристы нанесли серию ударов. В результате объект был разрушен, живая сила и имущество ВСУ ликвидированы.