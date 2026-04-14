ВС РФ уничтожили украинскую самоходку Paladin производства США

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили украинский блиндаж и САУ Paladin производства США, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Артиллерийские подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов успешно выполнили огневые задачи по уничтожению техники и живой силы противника. В ходе боевой работы были ликвидированы самоходная артиллерийская установка (САУ) М109А6 Paladin производства США и укрепленное укрытие ВСУ», — сказано в сообщении.

Операторы БПЛА обнаружили замаскированную позицию самоходного орудия Paladin. Координаты цели были переданы артиллерийским расчетам. Огневым ударом артиллерии САУ была уничтожена.

Также расчеты разведывательных дронов вскрыли местоположение укрепленного укрытия, в котором находился личный состав ВСУ и военное имущество. После передачи координат артиллеристы нанесли серию ударов. В результате объект был разрушен, живая сила и имущество ВСУ ликвидированы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше