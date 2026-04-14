Бойцы «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодмитровка, Бачевск и Суходол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Рясное, Старица и Зыбино Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.