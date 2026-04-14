Бойцы «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Силы российской группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 220 боевиков, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодмитровка, Бачевск и Суходол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Рясное, Старица и Зыбино Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Противник потерял до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.