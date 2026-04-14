«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Гулево Донецкой народной республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.
ВСУ потеряли 280 военных в зоне действия «Центра» за сутки
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, украинские формирования потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих и боевую машину РСЗО «Град», сообщило Минобороны РФ.