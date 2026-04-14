ВСУ потеряли до 200 военных за сутки в зоне действия «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Шийковка, Червоный Оскол, Кутьковка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики.
«Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.