ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий войск «Юга»

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. ВСУ потеряли до 195 военных, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Артема, Новоселовка, Ильиновка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195-ти военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.