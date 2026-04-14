ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий войск «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Артема, Новоселовка, Ильиновка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195-ти военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке оборонного ведомства.