«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новодмитровка, Бачевск и Суходол Сумской области, а также четыре бригады в районах населенных пунктов Колодезное, Рясное, Старица и Зыбино Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов и материальных средств.
«Запад» атакует ВСУ в Харьковской области и ДНР
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Червоный Оскол, Кутьковка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 200 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Артема, Новоселовка, Ильиновка, Николаевка и Славянск ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 195 человек. Также противник лишился семи боевых бронированных машин, 22 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ «Буковель», двух складов боеприпасов и семи складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 280 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Петровское, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Гулево ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две станции РЭБ.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Покровское Днепропетровской области, Вольнянка, Чаривное, Воздвижевка и Новоселовка Запорожской области.
Противник потерял до 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два склада материальных средств.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово, Новоандреевка и Орехов Запорожской области.
«Уничтожены до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам хранения БПЛА, хранилищам горюче-смазочных материалов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 14 управляемых авиабомб;
- шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 391 БПЛА самолетного типа.
В акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера.