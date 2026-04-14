Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 14 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 14 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали две бригады ВСУ в районах населенных пунктов Новодмитровка, Бачевск и Суходол Сумской области, а также четыре бригады в районах населенных пунктов Колодезное, Рясное, Старица и Зыбино Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ и четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» атакует ВСУ в Харьковской области и ДНР

Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Шийковка, Червоный Оскол, Кутьковка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 200 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на новые рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Артема, Новоселовка, Ильиновка, Николаевка и Славянск ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 195 человек. Также противник лишился семи боевых бронированных машин, 22 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ «Буковель», двух складов боеприпасов и семи складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 280 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Петровское, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Гулево ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», две станции РЭБ.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Покровское Днепропетровской области, Вольнянка, Чаривное, Воздвижевка и Новоселовка Запорожской области.

Противник потерял до 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два склада материальных средств.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Димитрово, Новоандреевка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожены до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам хранения БПЛА, хранилищам горюче-смазочных материалов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 14 управляемых авиабомб;
  • шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 391 БПЛА самолетного типа.

В акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
