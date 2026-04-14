Эксперт Кнутов: ВСУ скопировали технологии «Ланцета» для БПЛА

Киев с помощью западных компаний, вероятно, смог продублировать схему носителей снарядов М864, устанавливаемых на российских дронах «Ланцет», и теперь использует ее в своих беспилотниках. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

«[В дронах-носителях снарядов M864] закладывается компьютерная система, так называемое машинное зрение. Это оптическая камера и съемка местности, которая осуществляется с помощью инфракрасной аппаратуры. Беспилотник сравнивает маршрут не по GPS, а по изображению, которое заложено в память», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что на такой дрон РЭБ не действует, потому что на БПЛА не транслируются сигналы. Кроме того, нейтрализация такого дрона затруднительна, так как он функционирует самостоятельно. По мнению Кнутова, схема украинских беспилотников частично копирует схему российских «Ланцетов».

Он не исключил, что украинские военные собирали обломки «Ланцетов», чтобы воссоздать технологии. Кнутов отметил, что без участия западных компаний украинские разработчики бы не справились. Эксперт добавил, что в создании новых украинских беспилотников участвовали крупные компании с передовыми технологиями.

Ранее стало известно о появлении в арсенале ВСУ дрона «Марсианин», который отличает низкий уровень шума при работе. Из-за особой конструкции лопастей беспилотник замечают уже на подлете к цели.

