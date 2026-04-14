Эксперт объяснил, чем опасны снаряды, которыми ВСУ атаковали Ленобласть

«M864 — это достаточно крупные снаряды калибра 155 мм. Они содержат 72 суббоеприпаса. Кассета разваливается, и эти снаряды разлетаются, накрывая территорию не менее футбольного поля», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Эксперт добавил, что ВСУ применяют мощные боеприпасы при ударах вглубь России, где целями являются гражданские объекты. По словам Кнутова, сейчас у ВСУ на вооружении появились беспилотники, которые способны доставить крупные снаряды на дальние расстояния.
Напомним, Ленинградская область подвергается атакам украинских БПЛА. Посол России в Великобритании Андрей Келин не исключил, что ВСУ в запуске беспилотников по целям в Ленобласти помогают британские кураторы.