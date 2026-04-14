В Самаре при ракетной опасности пассажиров будут высаживать из транспорта

Администрация Самары утвердила порядок работы общественного транспорта в случае объявления ракетной опасности.

Источник: Коммерсантъ

Автобусы, троллейбусы и трамваи должны будут остановиться и высадить пассажиров на ближайшей остановке, после чего встанут до отмены тревоги. Об этом сообщили чиновники.

Высаженные пассажиры должны самостоятельно проследовать в ближайшее укрытие. Если поблизости нет оборудованного убежища, рекомендуется использовать любые углубления, выступы или бетонные конструкции.

После отмены воздушной тревоги в администрации советуют не покидать укрытие поспешно, смотреть под ноги и не поднимать незнакомые предметы.