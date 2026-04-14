Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Очере похоронят погибшего на СВО 27-летнего сержанта Руслана Шардакова

Прощание с военнослужащим проведут 15 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Очерского муниципального округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО Шардакова Руслана Леонидовича. Прощание с земляком проведут 15 апреля с 11:00 в Доме культуры Очер.

Руслан Шардаков родился 24 апреля 1998 года в Очере. В родном городе окончил школу № 1. Последнее время работал вахтами.

Руслан Леонидович проходил военную службу в звании младшего сержанта. Погиб 2 марта 2026 года. Родственники, друзья и знакомые, сослуживцы запомнят его надежным, добрым и отзывчивым парнем, всегда готовым прийти на помощь.

Администрация Очерского округа выражает искренние слова соболезнования, скорбит и разделяет боль постигшей утраты.