В Казани установили 230 новых сирен на случай ракетной опасности

Тогда многие пытались укрыться в метро, но дальше вестибюля их не пускали — останавливали перед турникетами. По словам Чанкина, сейчас готовится предложение в оперативный штаб Татарстана, чтобы при ракетной опасности жителей пускали на станции метро, даже если оно не работает.