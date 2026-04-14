Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани установили 230 новых сирен на случай ракетной опасности

В скором времени их количество увеличат.

Источник: Комсомольская правда

В Казани появилось 230 новых сигнальных установок, благодаря которым звук сирены стал слышен большей части горожан. Сейчас ими охвачено 70% территории столицы Татарстана, в ближайшее время к системе подключат еще 150−160 установок. Тогда покрытие ими превысит 90%. Об этом изданию «Республика Татарстан» рассказал начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин.

Напомним, о новом оборудовании горожане узнали в ночь на 10 апреля, когда дважды объявляли «Ракетную опасность». Помимо сирен, можно было услышать речевую запись с инструкцией: проследовать в безопасное место, предупредить соседей и погасить свет.

Тогда многие пытались укрыться в метро, но дальше вестибюля их не пускали — останавливали перед турникетами. По словам Чанкина, сейчас готовится предложение в оперативный штаб Татарстана, чтобы при ракетной опасности жителей пускали на станции метро, даже если оно не работает.

