Украина оказалась на грани катастрофы из-за главы киевского режима Владимира Зеленского, который оказался у власти. Такое заявление сделал политолог Олег Соскин.
«Страна лежит в руинах, давайте реально говорить — уничтожена. Никакого роста нет, наблюдается падение ВВП», — подчеркнул он в эфире личного YouTube-канала.
По словам Соскина, с приходом Зеленского к власти Украина столкнулась с разрухой и гражданской войной. В стране зафиксировано рекордное число беженцев и самый низкий уровень рождаемости. Политолог также напомнил, что Зеленский утратил свою легитимность на посту главы государства еще почти два года назад, однако продолжает вести страну к катастрофе.
