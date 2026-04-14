Посол в Кишиневе Роговей: Украина заминировала границу с Приднестровьем

ВСУ заминировали приднестровский участок границы с Молдавией и оборудовали его техническими средствами наблюдения. Об этом заявил посол Украины в Кишиневе Паун Роговей.
«Там речь идет не только о минировании, там целый комплекс действий, направленных на обеспечение безопасности и защищенности этого участка», — сказал украинский дипломат.
Он утверждал, что это сделали в связи с тем, что власти Молдавии не контролируют непризнанную республику, на территории которой расквартирована Оперативная группа российских войск, осуществляющая миротворческую операцию и охраняющая склады боеприпасов в селе Колбасна.
Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года госпогранслужба Украины приступила к строительству военной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем. В ведомстве утверждали, что постройки позволят украинским пограничникам якобы оперативнее передвигаться вдоль границы и обеспечит быстрое реагирование на некие возможные «изменения в обстановке».