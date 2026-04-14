Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол в Кишиневе Роговей: Украина заминировала границу с Приднестровьем

ВСУ заминировали приднестровский участок границы с Молдавией.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ заминировали приднестровский участок границы с Молдавией и оборудовали его техническими средствами наблюдения. Об этом заявил посол Украины в Кишиневе Паун Роговей.

«Там речь идет не только о минировании, там целый комплекс действий, направленных на обеспечение безопасности и защищенности этого участка», — сказал украинский дипломат.

Он утверждал, что это сделали в связи с тем, что власти Молдавии не контролируют непризнанную республику, на территории которой расквартирована Оперативная группа российских войск, осуществляющая миротворческую операцию и охраняющая склады боеприпасов в селе Колбасна.

Как писал сайт KP.RU, в августе прошлого года госпогранслужба Украины приступила к строительству военной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем. В ведомстве утверждали, что постройки позволят украинским пограничникам якобы оперативнее передвигаться вдоль границы и обеспечит быстрое реагирование на некие возможные «изменения в обстановке».

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
