Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские разведчики провели операцию в тылу ВСУ, захватив секретные документы

Также российские бойцы доставили в расположение ВС РФ трех украинских пленных.

Источник: Комсомольская правда

Российские разведчики в ходе рейда в тылу противника обнаружили пункт временной дислокации ВСУ и взяли в плен украинских боевиков с секретной документацией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Под прикрытием дымовых шашек разведчики рассредоточились по разным флангам и без единого выстрела произвели захват боевиков», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, бойцы связали трех украинских военных и, погрузив их в автомобиль, на большой скорости покинули тыл ВСУ. При этом важные документы и боевики были доставлены в расположение российских войск.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря документам и показаниям пленных командование определило места дислокации формирований ВСУ и в результате ракетных ударов было ликвидировано большое количество живой силы и техники противника.

Как писал сайт KP.RU, 27 марта российские штурмовики в Запорожской области отправились в рейд по тылам противника, чтобы пресечь попытку ротации украинских войск. Бойцы 38-й гвардейской бригады группировки «Восток» обошли минные поля врага, а затем с тыла захватила опорный пункт ВСУ, взяв в плен нескольких боевиков.