Российские разведчики провели операцию в тылу ВСУ, захватив секретные документы

Российские разведчики в ходе рейда в тылу противника обнаружили пункт временной дислокации ВСУ и взяли в плен украинских боевиков с секретной документацией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Под прикрытием дымовых шашек разведчики рассредоточились по разным флангам и без единого выстрела произвели захват боевиков», — сообщили в ведомстве.
По данным министерства, бойцы связали трех украинских военных и, погрузив их в автомобиль, на большой скорости покинули тыл ВСУ. При этом важные документы и боевики были доставлены в расположение российских войск.
В Минобороны подчеркнули, что благодаря документам и показаниям пленных командование определило места дислокации формирований ВСУ и в результате ракетных ударов было ликвидировано большое количество живой силы и техники противника.
Как писал сайт KP.RU, 27 марта российские штурмовики в Запорожской области отправились в рейд по тылам противника, чтобы пресечь попытку ротации украинских войск. Бойцы 38-й гвардейской бригады группировки «Восток» обошли минные поля врага, а затем с тыла захватила опорный пункт ВСУ, взяв в плен нескольких боевиков.