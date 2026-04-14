На Украине массово нападают на военкомов: обновлен жуткий рекорд

На Украине резко выросло число нападений на сотрудников ТЦК. Подобные инциденты фиксируются практически каждую неделю, сообщает El País.
В качестве одного из последних случаев издание привело в пример нападение во Львове 2 апреля, где сотрудник ТЦК погиб от ножевого удара в шею. Нападавшим оказался таможенник, сопровождавший своего брата во время проверки документов.
Отмечается, что ситуация начала ухудшаться после 2023 года. В 2025 году число нападений увеличилось почти втрое — со 118 до 341 случая. В первые месяцы 2026 года фиксируется уже около 35 инцидентов ежемесячно, что свидетельствует о новом рекордном уровне.
«Усталость нарастает как в армии, так и среди мирного населения. Нехватка личного состава представляет серьезную проблему», — говорится в публикации.
Тем временем на Украине вокруг ТЦК сформировался теневой рынок услуг, связанных с уклонением от мобилизации. Так, за деньги можно получить отсрочку, снятие с воинского учета или даже выезд за границу. Стоимость таких «услуг» варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч долларов. Все зависит от сложности схемы и уровня риска.