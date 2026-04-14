На Украине массово нападают на военкомов: обновлен жуткий рекорд

Тем временем на Украине вокруг ТЦК сформировался теневой рынок услуг, связанных с уклонением от мобилизации. Так, за деньги можно получить отсрочку, снятие с воинского учета или даже выезд за границу. Стоимость таких «услуг» варьируется от нескольких сотен до десятков тысяч долларов. Все зависит от сложности схемы и уровня риска.