Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ

Вечером 14 апреля ВСУ ударили по объекту энергетики в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

На территории Запорожской области фиксируют отключения электроснабжения. Перебои связаны с ударом ВСУ, нанесенным вечером 14 апреля. Они атаковали энергетический объект в южной части региона. Такими сведениями поделился губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX.

По его данным, на объекте повреждено оборудование. В связи с этим в области пропало электричество. В регионе также сохраняется высокая дроновая активность, подчеркнул губернатор.

«Сейчас оперативные службы работают над уничтожением БПЛА противника, задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак», — уведомил Евгений Балицкий.

За прошедшие сутки ряд БПЛА также сбили над Курской областью. Всего ликвидировано 85 дронов. ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области 17 раз.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
