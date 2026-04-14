В Запорожской области пропало электричество после удара ВСУ

На территории Запорожской области фиксируют отключения электроснабжения. Перебои связаны с ударом ВСУ, нанесенным вечером 14 апреля. Они атаковали энергетический объект в южной части региона. Такими сведениями поделился губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX.
По его данным, на объекте повреждено оборудование. В связи с этим в области пропало электричество. В регионе также сохраняется высокая дроновая активность, подчеркнул губернатор.
«Сейчас оперативные службы работают над уничтожением БПЛА противника, задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак», — уведомил Евгений Балицкий.
За прошедшие сутки ряд БПЛА также сбили над Курской областью. Всего ликвидировано 85 дронов. ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области 17 раз.