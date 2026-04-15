Медкомиссия не считается: В Сумах ТЦК забрали 20 ограниченно годных мужчин, не дожидаясь вердикта врачей

В Сумах сотрудники ТЦК (украинская структура, аналогичная военкомату) задержали мужчин призывного возраста, которые проходили медкомиссию для определения годности к службе в армии. При этом они не дождались, когда медики вынесут своё решение относительно этих людей.
В результате не менее 20 задержанных оказались ограниченно годными, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Тех, кого успели признать “ограниченно годными”, тут же сажали в автобусы и увозили», — сказано в публикации.
Сообщается, что задержанные мужчины находятся в населённом пункте Былбасовка, где ВСУ размещают резервы перед тем, как отправить на передовую.
Тем временем на Украине неофициально началась мобилизация женщин.
