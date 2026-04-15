Двое бойцов ВС РФ взяли штурмом украинский пункт управления дронами в ДНР

Цель в выявила разведка, рассказали в Минобороны.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Двое военнослужащих группировки войск «Центр» в ходе штурма захватили пункт управления тяжелыми беспилотниками противника в районе населенного пункта Гришино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчет ВСУ был обнаружен разведчиками во дворе одного из частных домов. «По полученным координатам выдвинулась боевая двойка военнослужащих 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки, действия которых корректировали с разведывательного дрона. При приближении к зданию военнослужащие осмотрели двор, далее забросили две гранаты внутрь и осуществили зачистку помещений здания», — говорится в сообщении.

В ходе осмотра здания и подвала были обнаружены погибшие украинские военнослужащие, а также оружие и оборудование для работы пункта управления беспилотниками.