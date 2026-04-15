В Эхирит-Булагатском районе простились с героем СВО Валерием Ушнаевым

В Эхирит-Булагатском районе 14 апреля 2026 года простились с героем Валерием Ушнаевым. Как сообщил мэр Геннадий Осодоев, военнослужащий погиб во время выполнения боевого задания «за ленточкой».
Валерий родился в Бохане, был старшим из троих детей. Окончил среднюю школу № 2 в поселке Усть-Ордынском, после чего поступил в иркутский политех. Во время учебы принял решение отслужить в армии, затем заключил контракт и на три года отправился в Чечню. Вернувшись домой, работал в ГУФСИН.
В зону спецоперации герой отправился в августе 2022 года вслед за младшим братом. Он служил огнеметчиком. Через год, приехав в отпуск, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Пара официально зарегистрировала брак. Вскоре у них родилась дочь.
— Командир отделения мотострелковой роты не раз был приставлен к награде. Например, в марте 2023-го получил медаль «За отвагу». Неоднократно был ранен. Валерий Ушнаев так и не увидел своего сына, он родился уже после смерти отца, — рассказывает Геннадий Осодоев.
Жизнь гвардии младшего сержанта оборвалась в октябре 2025 года на территории населенного пункта Зверево Донецкой Народной Республики.