Российские военные из группировки войск «Восток» применили тяжёлую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепёк» в Запорожской области для нанесения удара по укрепленному опорному пункту украинских формирований, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Этот объект и пункты размещения живой силы противника были выявлены расчётом БПЛА ВС России. Украинские формирования разместили свои позиции в строениях и подвальных помещениях, надеясь укрыться от ударов российской ствольной артиллерии.
Операторы беспилотников направили координаты расчёту «Солнцепёка», который поразил цели с помощью термобарических снарядов.
«В результате огневого поражения фортификационные сооружения полностью разрушены, находившаяся в них живая сила ВСУ уничтожена. Выполнение задачи позволило ликвидировать серьезный узел обороны на данном участке фронта», — подчеркнули в Минобороны РФ.
Операторы БПЛА также смогли обнаружить блиндажи и сеть опорных пунктов ВСУ в лесополосах. Вражеские объекты были поражены с помощью самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», которая использовала для ударов осколочно-фугасные снаряды. Российские военные ликвидировали указанные сооружения и личный состав противника, который укрывался в них.
Кроме того, в Минобороны России сообщили об уничтожении позиции операторов дронов ВСУ в Запорожской области, по которым нанесли удары расчёты дронов группировки «Восток».
Напомним, 10 апреля стало известно, что российские военные применили ударные беспилотные летательные аппараты и барражирующие боеприпасы «Ланцет» для поражения позиций украинских формирований в Запорожской и Днепропетровской областях. Это помешало отрядам ВСУ усилить свои позиции.