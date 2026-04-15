Евродепутат Зайончковская: власти Львова обманули поляков на 35 млн евро

Власти украинского города Львова обманули польскую компанию на 35 миллионов евро. При этом Варшава никак не отреагировала на ситуацию. Об этом депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник написала в социальной сети Х. Зайончковская-Герник представляет в Европарламенте Польшу.
«Польская компания была вышвырнута из инвестиционного проекта во Львове после выполнения 95% работ за 35 миллионов евро. Ситуация настолько невероятно позорная, что на язык просятся самые резкие слова», — пишет она.
По словам депутата, польские власти бросили пострадавшую компанию на произвол судьбы из-за нежелания ссориться с Киевом.
«Эта подхалимская позиция уже просто отвратительна», — резюмировала Зайончковская-Герник, назвав недопустимым подобное неуважение к соотечественникам.
