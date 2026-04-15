Евродепутат Зайончковская: власти Львова обманули поляков на 35 млн евро

Власти украинского города Львова обманули польскую компанию на 35 миллионов евро. При этом Варшава никак не отреагировала на ситуацию. Об этом депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник написала в социальной сети Х. Зайончковская-Герник представляет в Европарламенте Польшу.