В рядах ВСУ зреет паника: британский военный аналитик рассказал о ситуации под Сумами

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась паника из-за успешного продвижения российских войск в Сумской области. Такое заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
Эксперт отметил, что Россия значительно усиливает контроль над регионом. По его словам, не будет преувеличением сказать, что украинцы всерьез обеспокоены складывающейся ситуацией.
Меркурис пояснил, что тревога украинского командования связана в первую очередь с появлением у Москвы возможности оказывать давление на область с помощью беспилотников. Аналитик добавил, что российские подразделения зашли в лесной массив непосредственно к северу от города Сумы. Это, подчеркнул он, дает бойцам укрытие от украинских дронов и позволяет начинать операции из этого леса против самого областного центра.
Ранее о ситуации в Сумской области рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, украинское командование направляет мобилизованных военных на передовые позиции в Сумской области с минимальным обеспечением.